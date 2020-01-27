В этом году уже 11 военных погибли в боях, – Зеленский

С начала года на Донбассе погибли 11 военных. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня (26 января – ред.) на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить», – написал Зеленский.

«В этом году уже 11 военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память», – добавил он.