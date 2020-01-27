В СНБО заверили, что ситуация с распространением нового коронавируса в Украине находится на постоянном контроле

Ситуация с распространением нового коронавируса в Украине находится на постоянном контроле Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Аппарат Совета в полном объеме владеет всей необходимой информацией по этому вопросу. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что с 20 января при Аппарате СНБО создана оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения нового коронавируса (2019-n-CoV).

Мониторинг распространения короновируса осуществляется в отношении стран Азии (прежде всего КНР), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу.

В пресс-службе отметили, что в круглосуточном режиме «анализируются и изучаются меры, принимаемые органами власти иностранных государств для предотвращения дальнейшего распространения вируса, и статистика случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом».

В ведомстве также заверили, что украинские органы власти реализуют плановые мероприятия относительно недопущения распространения коронавируса.

Так, Министерством здравоохранения с 26 января в аэропорту «Борисполь» введен температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены, их оборудование укомплектовано инфракрасными термометрами. Животные, ввозимые в Украину, проходят специальный осмотр ветеринарных служб.

Центром общественного здоровья Минздрава опубликованы обновленные советы ВОЗ по международным перевозкам из-за вспышки нового коронавируса в переводе на украинский язык.

«В целом, по состоянию на 26 января проблемных ситуаций, связанных с распространением коронавируса в Украине, не обнаружено, ситуация полностью контролируется, общегосударственные инфекционные профильные медицинские учреждения готовы предоставить соответствующую помощь гражданам», – отметили в СНБО.