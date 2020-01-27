Министерство по вопросам реинтегации должно получить соответствующие полномочия, – эксперт

Созданное в июле 2019 года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины ждет реорганизация. Как заявила глава МинВВОТ Оксана Коляда, министерство будет разделено. Новое Министерство по вопросам реинтегации, которое планируют создать, должно участвовать во всех политических процессах, связанных с Донбассом. Об этом «Донецким новостям» рассказал глава аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.

«Я считаю неправильной, провальной идею изначального объединения двух разных министерств, двух разных процессов. Так что – поддерживаю разделение МинВВОТ», – говорит Энрике Менендес.

Эксперт поясняет, что при этом нужно понимать: от простого разделения эффективнее работа не будет. «Прежнее МинВОТ работало бессистемно, не имело ресурса. И если Министерство по вопросам реинтегации не получит соответствующие полномочия и ресурсы – толку не будет и от него», – уверен он.

По словам Энрике Менендеса, новое министерство должно участвовать во всех политических процессах, связанных с Донбассом. «Иметь квоту в Минской переговорной группе. Контактировать с руководством военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях. Должны быть созданы соответствующие департаменты», – отмечает эксперт.

«Чтобы во время реальной реинтеграции подконтрольная часть Донбасса была к ней готова. И чтобы были люди, готовые зайти в исполнительную власть на реинтегрированной территории. Должны быть построены механизмы, которые позволят пройти этот непростой процесс максимально безболезненно и эффективно», – подытоживает он.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Ветераны, переселенцы и Донбасс: Эксперты оценили разделение МинВВОТ на два министерства».