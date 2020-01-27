Сводка из зоны ООС за 26 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 26 января в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Кроме того, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военный погиб и еще один получил боевую травму. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Лебединским – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелы со стороны НВФ зафиксированы:

неподалеку Орехово – из минометов калибрами 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем;

рядом с Новотошковским – из минометов калибром 120 мм;

неподалеку Крымского – из миномета калибром 120 мм.

Кроме того, в 18:15 в районе участка разведения вблизи населенного пункта Богдановка противник совершил обстрел из стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Объединенных сил у населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 9 единиц. Обстрелам на донецком направлении подвергся район поселка Старомихайловка; на горловском – район поселка шахты им. Гагарина, а также окрестности сел Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Смелое. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов (АГС)».