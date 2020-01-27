Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году помиловал 97 человек. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос «Украинских Новостей».

«Указами президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помилованы 97 лиц», – говорится в сообщении.

Среди помилованных – 11 женщин и 86 мужчин. 90 человек были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а 7-ми наказание было сокращено.

При этом Офис не ответил на вопрос о том, сколько среди помилованных было иностранцев или граждан, помилованных в рамках обменов для передачи России или на временно неподконтрольные украинским властям части Донецкой и Луганской областей.