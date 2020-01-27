На Донетчине в результате пожара погибла старушка

В результате пожара в Мариуполе погибла пожилая женщина. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В воскресенье, 26 января, в 16:07 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Сумской в Мариуполе.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что горит пристройка к частному жилому дому. В результате происшествия погибла женщина, 1937 года рождения.

Спасатели локализовали пожар в 16:38 и ликвидировали в 16:43. Его причина устанавливается.