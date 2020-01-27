Эксперт: У ветеранов, переселенцев и пенсионеров неподконтрольного Донбасса – определенный набор проблем

Созданное в июле 2019 года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины ждет реорганизация. Как заявила глава МинВВОТ Оксана Коляда, министерство будет разделено.

При этом ветераны, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пенсионеры, проживающие на неподконтрольных украинским властям частях Донбасса – это все категории людей, которые имеют определенный набор социальных проблем. И заниматься данными проблемами должно профильное министерство. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт института Growford Алексей Кущ.

«Думаю, что смысл объединения МинВет и МинВОТ было продиктовано тем, что у новой власти не было достаточно кандидатур, которые могли бы возглавить данные министерства. В итоге получили некий гибрид, при том, что у МинВОТ и МинВет – разный функционал», – объяснил Кущ.

Он отметил, что необходимость создания отдельного «ветеранского министерства» ему не совсем понятна. «Мы в какой-то мере просто скопировали опыт США. Но там проблема ветеранов значительно масштабнее, чем в Украине. Ведь Штаты практически постоянно ведут войны за рубежом. Это не только Вьетнам. Это и Афганистан, и Ирак, и ряд других стран», – сообщил эксперт.

«В Украине же, как мне кажется, те деньги, которые закладывали на создание МинВет, логичнее было бы отдать на программы, связанные с ветеранами. А при Министерстве соцполитики (Минсоц) создать специальный департамент, который бы координировал работу с ветеранскими организациями на местах (они лучше знают все проблемы). Со стороны государства хватило бы небольшого координационного центра», – добавил он.

По словам эксперта, все при том же Минсоце следовало бы создать и департамент, который занимался бы пенсионерами, проживающими на временно неподконтрольных территориях, а также – ВПЛ. «По большому счету – ветераны, ВПЛ и пенсионеры с оккупированного Донбасса – это все категории людей, которые имеют определенный набор социальных проблем. И заниматься этим должно профильное министерство», – считает Кущ.

«А то ведь получается, что Минсоц частично лишили присущих ему функций, тогда как в глазах людей именно это ведомство отвечает за соцполитику. Логично было бы, чтобы в руках Минсоца была полная концентрация определенных рычагов и инструментариев. И чтобы именно это министерство несло ответственность за них», – уверен он.

При этом, по словам эксперта, Министерство по вопросам реинтеграции действительно необходимо, так как нам нужна комплексная государственная политика в этом направлении. «И такое министерство стало бы – без распыления на точечные проблемы – тем самым мозговым центром, который бы разрабатывал все аспекты реинтеграции (социальный, экономический, информационный, военный, внешнеполитический) и координировал различные министерства и ведомства, реализуя данную стратегию», – резюмировал Алексей Кущ.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Ветераны, переселенцы и Донбасс: Эксперты оценили разделение МинВВОТ на два министерства».