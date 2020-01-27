СБУ блокировала хищения военного оборудования со стратегических предприятий на Львовщине

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала хищения военного оборудования со стратегических львовских предприятий. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что контрразведчики СБУ блокировали механизм хищения товаров военного назначения с воинских частей региона и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили сотрудники одной из воинских частей. Вместе с сообщниками они организовали сделку по похищению запчастей и комплектующих к бронетехнике. Затем злоумышленники планировали нелегально переправить их через государственную границу Украины», – сказано в сообщении.

Контрразведчики провели 11 обысков во Львове и области по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения.

«Во время следственных действий было обнаружено и изъято значительное количество военных приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали к бронетехнике. Установлено, что серийные номера на части выявленных деталей повреждены», – отметили в пресс-службе.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.