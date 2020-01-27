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Денисова рассказала о притеснениях на неподконтрольном Донбассе

27.01.20 11:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Людей на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и в аннексированном Крыму притесняют по национальному и этническому признакам. Об этом сегодня, 27 января, на своей странице в Facebook заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

«Нацистский режим в течение 12 лет систематически уничтожал еврейский народ. Вследствие целенаправленной политики Гитлера и его сторонников были убиты около 6 млн человек. Украина также пережила эти страшные времена», – написала Денисова.

«Наши граждане сегодня переживают видоизмененные проявления притеснений по национальному и этническому признакам на оккупированных территориях Донбасса и временно оккупированного Крыма со стороны оккупационных властей. Именно поэтому я призываю мир объединиться и приложить все усилия ради того, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись», – добавила она.

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