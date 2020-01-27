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В соцсетях показали кадры с места смертельного ДТП в Луганске (Фото)

27.01.20 12:14
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске 26 января произошло смертельное ДТП. Фото с места происшествия публикуют очевидцы.

По словам луганчан, авария произошла в районе «Стройцентра»: маршрутка врезалась в легковой автомобиль.

Водитель и женщина-пассажир на переднем сидении умерли до приезда медиков.

На заднем сидении находились женщина и ее 6-летняя дочь: женщина пострадала не сильно, после того, как люди смогли открыть дверь, она выбралась из машины самостоятельно и стояла на ногах. На сторону девочки пришелся удар, она пострадала сильнее, по словам жителей Луганска, лицо ребенка было сильно посечено осколками.

Как отмечают луганчане, на перекрестке уже месяц не работает светофор, что послужило одной из причин аварии.

Фото из соцсетей

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