Крушение украинского Boeing в Тегеране: Президент Ирана поставил военным ультиматум

Высшее руководство Корпуса стражей исламской революции уже через несколько минут после падения украинского самолета под Тегераном осознало, какую ошибку совершили иранские военные и они попытались скрыть это от президента страны. Об этом, как сообщает «Сегодня», пишет The New York Times.

«В течение нескольких дней они (военные) отказывались сообщить даже президенту Хасану Рухани, правительство которого публично отрицало, что самолет был сбит. Когда они, наконец, сказали ему, он выдвинул им ультиматум: или они признаются, или он уйдет в отставку», – пишет издание.

Только тогда, спустя 72 часа после крушения самолета, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вмешался и приказал правительству признать свою роковую ошибку, сообщает NYT.

«Новые подробности также демонстрируют огромные полномочия Корпуса стражей исламской революции, которые фактически отодвинули на второй план избранное правительство в момент национального кризиса и могли бы углубить то, что многие иранцы уже считают кризисом легитимности для гвардии и правительства», – говорится в материале.

Ранее в Иране заявили, что отправили в тюрьму человека, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране.