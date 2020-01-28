К вопросу о пенсионной реформе: Теневая сторона «второй пенсии»

На исходе прошлого года украинцев несказанно порадовали внезапной новостью, что у них совсем скоро появится возможность получать вместо одной, сразу две пенсии. Не успели они как следует порадоваться такой «улыбке судьбы», как вдруг оказалось, что это была совсем не улыбка…

Реформа forever

Разговоры о грядущей пенсионной реформе в Украине в последние годы идут перманентно. Поэтому, когда в начале августа прошлого года депутат Верховной Рады (а ныне – глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов)Галина Третьякова от имени президента Владимира Зеленского пообещала всем оперативно доработать и запустить очередную пенсионную реформу, всерьез ее слова мало кто воспринял.

Причем, ситуацию не спасло даже то, что она клятвенно пообещала запустить вторую часть системы пенсионных выплат (ту самую «вторую пенсию»). Но оказалось, что те, кто так судил, проявили легкомыслие. 27 декабря прошлого года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении». Проект предполагает две пенсионные выплаты украинским пенсионерам вместо нынешней одной. Как это?

Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система. Принцип ее действия прост: каждый работающий в Украине (и его работодатель) платят ежемесячный взнос в Пенсионный фонд. Сейчас размер этого взноса в виде части Единого социального взноса (ЕСВ) для работника составляет 18,8% от размера официально выплачиваемой зарплаты. Из собранных таким образом денег Пенсионный фонд платит пенсию всем нынешним украинским пенсионерам в размере, установленном правительством. Простая схема, когда-то была…

В прошлом году дефицит Пенсионного фонда Украины составил 183 млрд грн. В нынешнем ожидают еще большую сумму. Объясняется такой дефицит очень просто.

Пенсионеров больше, чем работников

«Наша солидарная система функционирует в сложных демографических условиях. Пенсии в Украине получает 27% населения Украины при том, что количество наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе, составляет 25%. Соотношение пенсий к зарплате за вычетом налогов составляет 35,1%. При этом средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января составляет 3 083 грн», – сообщила несколько дней назад заместитель министра труда и социальной политики Наталья Ненюченко.

Говоря проще, количество пенсионеров в стране больше, чем количество официально работающих украинцев, а пенсионные взносы этих самых работающих существенно ниже размера пенсии у пенсионеров. И если верить расчетам экспертов, дальше в этом смысле будет только хуже.

«По состоянию на 1 января 2020 года, по данным Госстата, в Украине насчитывается 11,3 млн пенсионеров. Размер пенсий, который предоставляется в рамках солидарной пенсионной системы, не обеспечивает гарантированной достойной жизни, провозглашенной ст.4 Конституции Украины. Показатель пенсий сегодня даже меньше среднего прожиточного минимума. Определенные законодательством условия и механизмы расчета пенсий в солидарной системе не стимулируют граждан платить страховые взносы в течение трудовой деятельности и они, к сожалению, выбирают нелегальную занятость», – заявила представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по соблюдению социальных и экономических прав Елена Степаненко.

Действительно, по данным Министерства труда и социальной политики, в Украине 70% пенсионеров получают пенсию менее 3 тыс. грн, т.е. меньше фактического прожиточного минимума.

Нюансы «еще одной пенсии»

В такой ситуации правительство и законодатели решили ввести в Украине… «вторую пенсию». За этим красивым словосочетанием скрывается простая схема: каждый работник должен будет платить из своей зарплаты дополнительные пенсионные взносы на личный накопительный счет в Пенсионном фонде. А когда человек достигнет пенсионного возраста, он сможет получать дополнительные ежемесячные пенсионные выплаты из накопленных таком образом денег в добавок к пенсии по солидарной системе (той, которую платят сейчас).

Каким будет этот дополнительный ежемесячный взнос? Согласно законопроекту, с 2023 года он будет составлять 3%. Причем, из них 1% заплатит сам работник из своей зарплаты и 2% – его работодатель из фонда зарплаты. Все это – лишь начало. С 2030 года взнос составит уже 4%, с 2040-го – 6%, а с 2050 года – 7%. Причем, это – минимальные обязательные взносы. По собственной инициативе работник может платить больше. Работодатель в этом случае обязан также увеличивать свою часть взноса. Но только до границы в 5% от зарплаты.

Стоит ли такая игра свеч с точки зрения потенциального пенсионера? Вопрос, конечно, интересный. Средняя зарплата в Украине в ноябре прошлого года составляла 10 679 грн. Где-то она была больше, к примеру, в Донецкой области – 11 769 грн, где-то меньше, к примеру, в Херсонской области – 8 267 грн. Но в среднем – 10 679 грн. 1% взносов на свежеиспеченный накопительный счет – это почти 107 грн. Деньги, в принципе, небольшие (хотя, некоторые с этим не согласятся), но рассчитывать на заметную невооруженным глазом прибавку к пенсии при таких взносах также не стоит. А если платить 7%? Что получит пенсионер за эти деньги?

Эксперты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку подсчитали, что украинский крановщик со стажем в 35 лет, зарабатывавший 15 тыс. грн в месяц и вышедший на пенсию в 2019 году, получил бы пенсию (по солидарной системе) в 3,7 тыс. грн. Если бы правила «второй пенсии» полноценно действовали, и он платил бы 7% накопительных взносов, то в итоге получил бы ежемесячную добавку по накопительной системе в 1,5 тыс. грн. Таким образом, его суммарная пенсия составила бы 5,2 тыс. грн. То есть, размер «второй пенсии» составил бы 10,2% от его зарплаты.

С другой стороны, нетрудно подсчитать, что его ежемесячный взнос в 7% от зарплаты составлял бы 1 050 грн. За 35 лет суммарные взносы по этой системы составили бы 441 тыс. грн. Сумма прибавки к пенсии в 1,5 тыс. грн. предполагает полную выплату суммы через 24,5 года. Если крановщик вышел на пенсию в 60 лет, то чтобы получить свои взносы назад ему нужно дожить до 84,5 лет. Однако, по данным Госслужбы статистики, к примеру, в 2018 году средняя продолжительность жизни мужчин в Украине составила 67 лет. Живут ли так долго крановщики, неизвестно.

И другие важные моменты

Кстати, о взносах. «Что касается общеобязательной накопительной системы, то с вашей зарплаты должны будут снять дополнительные деньги и отправить в негосударственный Пенсионный фонд. Он должен будет купить акции каких-то предприятий и получить гарантированный доход выше инфляции. Таким образом, за 20 лет идет накопление и потом вам начнут платить дополнительную пенсию», – пояснил бывший министр труда и социальной политики Андрей Рева.

По другой версии, взносы будут поступать в Пенсионное казначейство, которое будет передавать их на хранение в банки. В любом случае вопрос сохранности накапливаемых средств (особенно в суровой украинской реальности) остается открытым.

Кроме этого, есть еще несколько существенных нюансов. Как известно, правительство уже фактически «отвязало» размер пенсионных выплат от прожиточного минимума. Взамен оно «привязало» его к коэффициенту, который само же и будет определять каждый год в зависимости от реального наличия денег в госбюджете на пенсионные выплаты.

Как известно, размер большинства доплат и надбавок к пенсиям в Украине до этого шага зависел именно от прожиточного минимума. Что дает новая схема? «Отвязка пенсий от прожиточного минимума даст возможность правительству существенно урезать выплаты гражданам, не имеющим достаточного пенсионного стажа», – в двух словах объяснил суть экономический эксперт Владислав Банков.

То есть, по сути, речь идет о постепенном сокращении пенсионных выплат по солидарной системе за счет частичной компенсации этого явления средствами из накопительной системы. Фактически речь идет об увеличении размера отчислений в Пенсионный фонд работающих украинцев на те самые 3-7%. Но это далеко не все.

Повысить пенсионный возраст?

«Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. Поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», – заявила пару недель назад та же Галина Третьякова. Примечательно, что прошлое правительство Владимира Гройсмана обещало возвратиться к вопросу о повышении пенсионного возраста в Украине (в смысле – увеличения страхового стажа для выхода на пенсию) только в 2028 году.

Причиной такого обещания было то, что до 2028 года в Украине и так идет повышение. Так, для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в нынешнем 2020 году украинцу необходимо 27 лет страхового стажа. В следующем – 2021 году – уже 28 лет. И каждый последующий год необходимый стаж увеличивается на 1 год. В результате, в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет будет необходимо уже 35 лет страхового стажа…

Та же песня и с выходом на пенсию в 63 года и 65 лет. Если для выхода на пенсию в 65 года в 2020 году будет достаточно 17 лет страхового стажа, то в 2028 году понадобится уже 25 лет.

Впрочем, тут также есть нюансы. Дело в том, что пару дней назад пресс-служба Конституционного суда сообщила, что суд признал повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц… незаконным. Речь идет о постепенном увеличении на 5 лет возраста выхода на пенсию на льготных условиях для работников, определенных в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения», принятого 2 марта 2015 года.

До принятия этого закона при наличии достаточного стажа женщины могли выходить на пенсию в 45-50 лет, а мужчины в 50-55. Затем был принят закон, а теперь Конституционный суд его отменил. Отмена касается работников с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (подземные работы, трактористы-машинисты, доярки, работницы на выращивании табака, текстильного производства, работников, занятых на станках и машинах); многодетным матерям (5 и больше детей), занятым в сельском хозяйстве, а также водителям городского пассажирского транспорта и грузовых автомобилей, работающим на вредном производстве.

Переселенцы участвуют

Кстати. Бывший министр по делам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что переселенцы и жители неконтролируемых Украиной территорий будут иметь право получать и «вторую пенсию».

«Если человек живет на оккупированной территории, то он "там" получает не пенсию, а материальную помощь. И он остается украинским гражданином. Поэтому он может пересечь линию разграничения и получить свою законную пенсию на подконтрольной Украине территории. Но это касается только людей, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица. Если человек не проходил такую регистрацию, то на сегодняшний день у него нет возможности получать свою пенсию», – напомнил он. Так что «переселенцы» участвуют…