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Полиция расследует смертельный пожар в прифронтовой Авдеевке

27.01.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) полиция расследует гибель двух людей при пожаре. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что после ликвидации пожара в частном доме были обнаружены тела хозяина и его гостя.

«Сообщение о пожаре поступило в Авдеевское отделение полиции в субботу, 25 января, около 15:20. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа полиции и пожарные 15-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», – рассказали в полиции.

После тушения пожара был обнаружен труп 57-летнего хозяина дома и его 48-летнего гостя.

Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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