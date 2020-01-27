Трое добровольцев из одной семьи: История братьев Чирцовых из Бахмута (Фото)

С началом вооруженного конфликт на Донбассе братья Чирцовы из города Бахмут (Донецкая обл.) пошли защищать Украине, не дожидаясь повесток. Один из братьев – Александр погиб в бою. Алексей до сих пор служит в рядах ВСУ. Андрей, который был бойцом добровольческого батальона, по состоянию здоровья вернулся в родной город.

Братья Чирцовы в детстве

Александр Чирцов (позывной «Пионер») воевал в составе добровольческой роты «Карпатская Сечь» (сводная штурмовая рота Нацгвардии в составе 93-й отдельной механизированной бригады), погиб весной 2015 года.

«Он погиб в бою в Песках. Александр пошел добровольцем в отдельную чету "Карпатская Сечь" в декабре 2014 года. Планировал на май в отпуск поехать к маме в Полтаву на день рождения. 38 лет. Ну, вот так вот позвонили и сказали [что его больше нет].», – вспоминает его брат Андрей, который впоследствии взял фамилию матери Лоза..

Александр Чирцов, доброволец «Карпатской Сечи»

Сразу после смерти брата Алексей Чирцов (позывной «Бахмут») пошел служить сразу в 93-ю бригаду , он и сейчас – в рядах ВСУ.

Алексей Чирцов с побратимами

Андрей Лоза по специальности он психолог. С 2014 года он воевал в рядах добровольческого батальона полка МВД прошел Пески, Марьинку, Авдеевку, освобождал Славянск. В конце 2018 уволился по болезни. А сейчас проживает в Бахмуте – в доме, где провел детство.

Сейчас 36-летний Андрей восстанавливает здоровье, потерянное на войне, и говорит, что не планирует прекращать свою борьбу за независимую Украину.

Андрей Лоза инициировал установление мемориальной доски своему погибшему брату Александру Чирцову на здании их родной школы №12 в Бахмуте. В семье Черцовых было шестеро детей. В этой школе учились трое братьев и одна из сестер.

«Я обращался в 2016 году в горсовет по вопросу установления таблички. Потому что мы видим, что почет афганцам есть. Я обратился за консультацией, чтобы понять алгоритм [действий]. Но он очень алогичный», – рассказал Лоза.

Мать братьев с началом боевых действий на Донбассе в 2014 году выехала из Бахмута. Сейчас она проживает в Полтаве.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбас»