В МинВВОТ сообщили о видах помощи освобожденным из плена (Фото)

Тем, кто был незаконно лишен свободы и освобожден 29 декабря 2019 года, оказывается всесторонняя поддержка и помощь. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ).

«После освобождения гражданские лица были направлены в клинику "Феофания", где прошли медицинское обследование, а также получили психологическую помощь. Кроме того, людей опросили об их потребностях и сделали соответствующие анкеты», – отметили в пресс-службе.

На данный момент 36 человек переведены с киевского госпиталя «Феофании» в госпиталь «Лесная поляна» и еще 16 – в госпиталь ветеранов войны в селе Цибли (Киевская обл.). В первые дни после освобождения 10 человек отказались от помощи и поддержки и выписались из «Феофании».

Как сообщили в МинВВОТ, продолжается процесс восстановления документов, которые отсутствуют у некоторых освобожденных. В частности, накануне были восстановлены 6 водительских удостоверений. Продолжается работа по восстановлению паспортов гражданина Украины.

Также происходит подбор рабочих мест, с предоставлением временного жилья – тем, кто в этом нуждается.

Кроме того, решается вопрос по обеспечению медицинской помощью, в том числе зубопротезированием. Результаты медосмотра показали, что люди, освобожденные из плена, имеют немало стоматологических проблем (48 человек).

Помимо этого, министерством совместно с международными партнерами разработана Памятка лицам, освобожденным после незаконного лишения свободы. В этой инструкции содержатся пошаговые действия после возвращения из мест незаконного содержания (плена) для получения медицинской, психологической, юридической и социальной помощи.