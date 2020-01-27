Кто опаснее – Козак или Сурков: К чему приведет смена кремлевского куратора «Л-ДНР»

Помощник президента России, куратор «Л-ДНР» Владислав Сурков, возглавлявший украинское направление в российской внешней политике с 2013 года, уходит в отставку. Соответствующую информацию обнародовал 25 января Алексей Чеснаков – политолог из ближайшего окружения Суркова. По его словам, Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении». Предположительно новым куратором «украинского направления» станет Дмитрий Козак, назначенный недавно заместителем главы администрации президента РФ. Козак также известен как куратор от Кремля в аннексированном Крыму.

Эксперты прокомментировали «Донецким новостям», каким образом подобные кадровые решения Москвы могут повлиять на ситуацию в «ДНР» и «ЛНР», равно как на весь вооруженный конфликт на Донбассе.

Павел Жовниренко, председатель правления в Центре стратегических исследований:

– Что касается замены Суркова на Козака, то причин тут может быть много. Заболел, к примеру, Сурков. Или что-то не то сказал. В тоталитарной стране все зависит от Путина. Это надо понимать. Как надо понимать и то, что Кремль никогда не говорил правды, и не будет говорить о тех или иных кадровых перестановках.

Главная причина мне видится в том, что Дмитрий Козак был задействован (и довольно успешно) в недавних переговорах с Украиной, где официальный Киев представлял помощник президента Украины Андрей Ермак. Если Сурков – чистый политтехнолог, и переговоры с Украиной при нем велись в политическом ключе, то Ермак участвовал в переговорах касательно передачи кораблей, обмене пленными, экономических (контракт по транзиту газа). Скорее всего, Москва пришла к выводу, что политические вопросы нужно увязывать с экономическими. Думаю, вскоре мы увидим варианты «пакетной» увязки на переговорах политических и экономических интересов.

Дмитрий Козак – в теме и политики, и экономики. Как и Ермак – главное действующее переговорное лицо со стороны Украины. Такие себе – универсальные переговорщики. Которые, с точки зрения и Москвы, и Киева, легче и быстрее найдут комплексные решения, учитывающие все аспекты взаимоотношений между Украиной и Россией.

Что касается возможных кадровых перестановок в «Л-ДНР», которые обсуждаются в свете смены куратора украинского направления от Кремля, то они никакого значения не имеют. Кого бы ни поставили «руководить» квазиобразованиями, эти марионетки будут выполнять все, что говорит Кремль.

Если же говорить глобально, то ситуацию на Донбассе, с моей точки зрения, невозможно развязать приемлемым для Украины образом, опираясь на Минские соглашения и «нормандский формат». Ключ к решению проблемы – исключительно в подключении к переговорам – если говорить прямо – не случайных участников, которыми движет просто добрая воля, а стран-гарантов Будапештского меморандума, прежде всего – США и Великобритании.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма:

– В устранении Суркова с «украинского направления» можно выделить несколько составляющих.

Первое – неподтвержденность и маловероятность факта. Официально в настоящее время его отставка не подтверждена. И вся его история доказывает, что даже после освобождения с этой должности, Сурков обязательно выплывет на другой.

С российской элиты его «уходят» с 2013 года, когда он был уволен с поста заместителя председателя российского правительства (стал громоотводом для недовольства от всего правительства, в том числе и с точки зрения выполнения президентских социальных указов).

С украинского направления его «выводят» с 2015 года (когда состоялась стабилизация фронта, и впервые было заявлено, что в противостоянии «башен Кремля» выиграл Козак).

Вторая составляющая – реальность. Реальность такова, что на Донбассе Сурков никогда не был единственным центром влияния. Кроме него и Козака, свои зоны ответственности имели ФСБ и ГРУ. Но с другой стороны – Суркова планомерно вытесняли из «Л-ДНР». Особенно это стало заметным в 2017 году, когда состоялась замена марионеток в т.н. «ЛНР» – Плотницкого сменили на Пасечника. В следующем году, после устранения Захарченко, Суркову удалось сохранить свое влияние на «ДНР». Сегодня и в «ДНР», и в «ЛНР» (в Луганске – на второстепенных должностях) остались люди Суркова, которые, скорее всего, будут заменены. И это будет единственным реально заметным следствием ухода Суркова из «украинского вопроса». Проблема в том, что изменение марионеток мало чем изменит реальную политику.

Третье – миропонимание. В сознании населения и власти сформировано представление, что от изменения конкретных персоналий может в корне измениться ситуация. Но даже гипотетическое устранение Суркова не изменяет интересов России в Украине: признание нами «русскости Крыма» и впихивания Донбасса как российского субъекта в украинскую политическую реальность, формирование пророссийской стратегии развития Украины.

Именно персонализация восприятия действительности открывает перед Украиной потенциал улучшения отношений с Россией. Устранение демонизированной фигуры создает психологически комфортную ситуацию и улучшает «климат переговоров».

Более того, в Кремле понимают, что продавливание изменений в Конституцию по «формуле Штайнмайера» и особого статуса для Донбасса требуют и определенных уступок со стороны России. Лимит односторонних уступок исчерпывается. Поэтому, формальная отставка Суркова, учитывая фактическое создание тандема Ермак-Козак, якобы заявлялась как желание Украины. Что и было реализовано. Проблема в том, что после такой символической уступки со стороны России (по крайней мере, так подается) – очередь Украины идти на уступки. И, как правило, – на реальные.

Четвертое. Украине выгодно, чтобы «украинским направлением» занимались несколько «башен». Но выгодно только тогда, когда мы сами будем проводить активную политику и играть на противоречиях кремлевской власти. К сожалению, за прошедшие годы мы так и не научились этого делать, поэтому продолжаем играть в реактивную политику. В оборону во всех смыслах этого слова. А такая тактика – заведомо проигрышная.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель Общественной инициативы «Права Справа», историк, юрист:

– Информация об отставке Суркова тиражируются в украинских СМИ с завидной периодичностью. Без понимания процессов, которые проходят в Кремле. В РФ нет конфликтов «башен Кремля», мысль эту нам пытаются навязать. И когда мы ее тиражируем, это свидетельствуют о непонимании взаимодействия силовых структур страны-оккупанты.

Россия – это тоталитарное государство, с жесткой вертикалью подчинения. Все решения принимает один человек – Путин. Именно им Сурков был поставлен на темы создания конфликтов на постсоветском пространстве. В том числе – процессов, происшедших на территории Грузии (Абхазия и Южная Осетия). И донбасский сценарий – лишь калька тех событий, списанная один-в-один.

Сурков отвечает за подобные процессы на всем постсоветском пространстве. Он и сам был генератором соответствующих идей, владел определенными полномочиями для контроля за их реализацией. В том числе – имел рычаги в силовых структурах РФ, задействованных в процесс дестабилизации ситуациях в странах на постсоветском пространстве.

При этом даже возможная отставка Суркова не повлияет на запущенные Россией процессы, в том числе в Украине. Это, скорее, смена антуража. Ведь что Сурков, что Козак являются лишь реализаторами идей Путина.

Хотел бы обратить внимание, что информация об отставке Суркова подается параллельно с возможностью подвижек в «украинском вопросе». Якобы появилась возможность договоренности с Кремлем. При этом нужно помнить, что Козак был задействован в Приднестровских вопросах. Именно «формула Козака» (федеративная Молдова – по типу того, как сейчас хотят сделать с Украиной) в свое время чуть не была реализована. Так что еще вопрос, кто опаснее – демонизированный Сурков или якобы либерал Козак, как бы готовый к компромиссам. Но компромиссов не будет. РФ четко реализует своей сценарий – федерализация Украины, прописанная в политической части Минских договоренностей.

В данный момент мы видим очередную информационную операция России. Цель – показать возможность договариваться по «украинскому вопросу». Между тем, на смену одной пешке просто приходит другая, что не приводит к изменению расклада на геополитической шахматной доске.

Андрей Окара, политолог:

Есть три варианта глобального решения донбасской проблемы.

Первый – признание Кремлем «донбасских республик» по образу Южной Осетии и Абхазии. С неприсоединением РФ. Либо же признание и присоединение к РФ – как Крыма и Севастополя.

Второй – впихивание «Л-ДНР» в Украину на российских условиях. Возможно даже, пойдя на уступки в первоочередности передачи украинской стороне (или условным миротворцам, наблюдателям) контроля за границей, а потом – выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). С обязательным особым статусом, амнистией, своими правоохранительными органами, возможно – другим расширением прав именно этих территорий.

Третий – оставить все как есть (конфликт малой интенсивности, который может периодически переходить в активную фазу).

Отставка Суркова говорит, что мы ближе всего ко второму сценарию – с «впихиванием» (так называемой реинтеграцией). И не факт, что этому стоит радоваться.

Вместе хитрого, циничного Суркова, приходит Дмитрий Козак, который на порядок менее, скажем так, демоничен, менее изощрен. При этом – является выходцем из Украины (родился на Кировоградщине). И разбирается в украинском вопросе принципиально иным образом – более реалистичным и менее абстрактным.

Новый тип кремлевской стилистики отношений может стать откровенно проблемным для Украины. Раньше было понятно, где белое, где черное. Кто однозначно – враг. Сейчас же Кремль играет в тактику вовлечения Украины в иллюзию новых отношений. В иллюзию восстановления российско-украинской дружбы, компромиссов, уступок, общей выгоды.

И вот эта антивоенная риторика со стороны России является для Украины проблемной. Иммунитет по отношению к Кремлю у новых украинских политиков, приведенных Зеленским, куда слабее, чем у их предшественников. Многие из них так и не признали войну войной. Скорее – неким недоразумением, вызванным, в том числе, действиями прошлых украинских властей и временным «помутнением» у российского руководства. И что все можно каким-то образом сделать «как раньше». Не совсем так, но – похоже. Вот на таких людей и рассчитана смена Суркова на Козака. Этот на вид простой человек, будет пытаться «порешать» проблемные вопросы путем компромиссов. Как сделали ранее с газом, с обменом заложниками. Типа: «Ну, ребята, мы ж не чужие люди. Давайте "порешаем". Разберемся на Донбассе… Потом и по Крыму (вы ж понимаете, что он уже наш – и по-другому не будет). Снимем санкции. Восстановим какие-то отношения». Такая себе мягкая сила. И Козак со своим менее изысканным стилем общения, чем Сурков, может оказаться более эффективным.

К сожалению, приходится констатировать, что для значительной части украинских элит суверенитет не является ценностью. И Россия этим пользуется. У Путина видится желание «собирания земель», восстановления если не прошлого Союза, то хотя бы его части. Это его стратегическая цель. А история с Крымом и Донбассом – некие промежуточные этапы по достижению этой цели.

Максим Яли, политолог:

– Сперва необходимо дождаться официального увольнения Суркова с должности, которого еще не было. При этом замена Суркова на Козака выглядит вполне реальной и обоснованной. По той простой причине, что именно с Козаком вел переговоры помощник Зеленского – Ермак, ответственный в ближайшем окружении президента Украины за внешнюю политику в целом, и за переговоры с российской стороной по ОРДЛО в частности.

И подобная «рокировка» в администрации президента РФ может быть связана как раз с удовлетворением уже достигнутых результатов по линии Ермак-Козак.

Во-первых, президент Зеленский подписал «формулу Штайнмайера», что было условием со стороны россиян встречи «нормандской четверки».

Во-вторых, решение «газового» вопроса на приемлемых для россиян условиях. А именно – Украина отказалась от претензий в Стокгольмском арбитраже, что в перспективе лишит Киев возможности оспаривать решения российского газового монополиста в международных инстанциях. Теперь «Нафтогаз» остался один-на-один с «Газпромом» на ближайшие 5 лет. Соответственно, Кремль может спокойно заниматься достройкой «Северного потока 2», завершение которого вновь откладывается. То есть, Украина потеряла свой рычаг давления на «Газпром».

В-третьих, Кремль в результате двух обменов удерживаемыми лицами получил практически всех интересующих лиц, которые могли выступить свидетелями в судах по сбитому «Боингу», расстрелах на Майдане и терактах с участием РФ на территории Украины.

В-четвертых, информационная политика Украины в отношении РФ за последние месяцы претерпела кардинальные изменения.

Также следует отметить, что именно Дмитрий Козак был ответственен за переговоры по линии США-РФ-ЕС, в результате чего в Молдове произошла не только смена правительства, но и отстранение от влияния на политические процессы олигарха Плахотнюка, бежавшего из страны. В то время экспертами это оценивалось как своего рода репетиция и отработка сценария по Украине, которая прошла успешно.

Так что, как видим, реинтеграция ОРДЛО и налаживание взаимоотношений с РФ в целом идет достаточно быстро и успешно – с точки зрения соблюдения интересов Кремля.

Тем более, что уже «на горизонте» новая встреча в «нормандском формате» – и настала пора интенсификации переговоров по обсуждению поправок в Конституцию Украины, внесения в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», что и есть главной целью Кремля.