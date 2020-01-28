Люди стоят и мерзнут: Жители Луганска рассказали о сложностях с получением «паспортов ЛНР»

В неподконтрольном украинским властям Луганске сложно получить готовые «паспорта ЛНР». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«До каких пор будет твориться беспредел с получением готового паспорта ЛНР?! Можно посадить 10 человек работников на выдачу. Мы 25.01.2020 заняли очередь в 4 утра, и так и не смогли пройти и получить паспорта, на которые документы в октябре сдавали», – рассказывает Галина.

По ее словам, выстаивать очередь ей приходилось не единожды, однако безрезультатно. При этом луганчанка сообщает, что за 5 часов по очереди прошли 30 человек. «Все блатные идут через другой вход с центра, по знакомству, за взятки… А люди стоят и мерзнут… Когда вы людей мордовать прекратите и наведете организованный порядок выдачи… Ажиотаж создали, а работать службы не хотят», – делится возмущением Галина.

В комментариях местные жители разделяют возмущения женщины:

Андрей: «И мы так стояли. Паспорта давно готовы. Это еще хорошо, что погода нормальная»;

Евгения: «Та плевать они хотели»;

Виктория: «В нашем ЛНР – и порядок? Несовместимые слова»;

Галюсик: «Получить – это жесть и беспредел, и это не один день такое, это постоянно. Первые в очереди говорили, что в полвторого ночи занимали»;

При этом, как рассказывают жители Луганска, готовый «паспорт» может храниться в «миграционной службе» год. Также люди сообщают, что «паспорта» готовы уже у всех, кто подал заявления до 7 декабря 2019 года:

Юлия: «По какое число обработаны паспорта?»;

Павел: «Все, кто до 7 декабря сдал, готовы».

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» бюджетников принуждают оформлять «республиканские паспорта».

Напомним, в «ДНР» введение электронной очереди на подачу документов для оформления российского паспорта и «республиканского» «паспорта» не ускорило процесс по их выдаче.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» у отделений «Почты Донбасса» собираются очереди желающих получить талон на подачу документов. В частности, в соцсети показали «очередь за очередью» в Горловке.