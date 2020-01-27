Традиция не соответствует современности: Зеленского просят отменить отчество в Украине

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой отменить документальное и устное использование в Украине отчества, поскольку обязательность его использования является устаревшей традицией и нарушает права человека. Об этом говорится в петиции №22/083478-эп, автором которой является Марина Бабченко.

«Предлагаю пересмотреть законодательство по поводу документального и устного использования в Украине отчества: или отменить его, или сделать не обязательным, или разрешить использование на выбор по отцу или по матери. Использование отчества является устаревшей традицией, которая не соответствует современности. Много развитых стран не используют в именах привязку к одному из родителей, а вместо этого используют второе имя или фамилию. В Конституции Украины ст. 23 сказано, что "Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности", а в ст. 32 записано, что "Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь". Считаю обязательность использования отчества вмешательством в личную жизнь человека, что делает невозможным сделать собственный выбор по поводу своего имени. Поскольку человек не всегда имеет отца, или не всегда желает носить имя отца как составную часть собственного имени, то навязывание использовать отчество ставит человека в неловкое положение и нарушает его права», – говорится в петиции.

Петиция зарегистрирована 24 января. На момент подготовки материала под ней подписались 355 человек. Для рассмотрения обращение в течение трех месяцев должно набрать 25 тыс. голосов.