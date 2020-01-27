Родился – и копи на погребение: В «ДНР» в два раза подорожали места на кладбищах

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области места на кладбищах подорожали вдвое. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«Умереть спокойно в нашей республике не получится. Финансовой вопрос один из первых. Теперь чужое горе – это настоящий бизнес. Чтобы купить участок на кладбище, нужно, да и то – в городе районного значения, 7,5 тыс. руб. (2941 грн по местному курсу на 27.01.2020 – ред.) заплатить. А раньше 3,5 тыс. руб. (1373 грн – ред.) было», – рассказывает автор поста.
Жители Донецка и иных городов в комментариях делятся информацией и своими мнениями:
- Антоний: «И раньше платно было. Такое чувство, что люди с другой планеты»;
- «Web Gost»: «Сказано же, что подорожало вдвое. На погребение выдают всего 6 тыс. руб. (2353 грн – ред.), а место купить – 7,5 тыс. руб. (2941 грн – ред.)»;
- Виктория: «7,5 тыс. руб. (2961 грн – ред.) стоит»;
- Валерия: «Это где? Может, от кладбища зависит?»;
- Виктория: «Может, потому что читаю, кто 6 тыс. руб. (2353 грн – ред.), кто 6,5 тыс. руб. (2549 грн – ред.) платит. Когда нам сказали, сколько, я офигела немного… Мы на окраине Петровки так заплатили»;
- Ксения: «5 тыс. руб. (1961 грн – ред.) республиканское»;
- «Темай»: «Ну 7,5 руб. (2941 грн – ред.) не год зарабатывать, это не миллионы»;
- Андрей: «На старых кладбищах такса доходит до 20 тыс. руб. (7843 грн – ред.) за место».
Пользователи соцсетей отмечают, что траты – не только на покупку места на кладбище:
- Ульяна: «Родился... и копи на погребение»;
- Игорь: «Если вы думаете, что на покупке места все и заканчивается…»;
- Галина: «Всегда старики откладывали, никогда это дешево не было. Это вы, видимо, еще цены на памятники не видели»;
- Диана: «Осенью отца хоронили, соцпакет был 5 тыс. руб. (грн – ред.). Неделю назад знакомый хоронил уже за 7 тыс. руб. (2745 грн – ред.) с хвостом»;
- Екатерина: «Хоронила в декабре 2019-го: соцпакет – 6 тыс. руб. (2353 грн – ред.) – гроб, крест + табличка и вырыть яму, все официально. Затем дополнительно катафалк – 800 руб. (314 грн – ред.)/час и грузчики – 800 руб. (314 грн – ред.) /час. 2 венка и покрывало»;
- Юлия: «Это еще норм, в феврале 2015 года было столько же только в гривне».