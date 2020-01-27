Родился – и копи на погребение: В «ДНР» в два раза подорожали места на кладбищах

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области места на кладбищах подорожали вдвое. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Умереть спокойно в нашей республике не получится. Финансовой вопрос один из первых. Теперь чужое горе – это настоящий бизнес. Чтобы купить участок на кладбище, нужно, да и то – в городе районного значения, 7,5 тыс. руб. (2941 грн по местному курсу на 27.01.2020 – ред.) заплатить. А раньше 3,5 тыс. руб. (1373 грн – ред.) было», – рассказывает автор поста.

Жители Донецка и иных городов в комментариях делятся информацией и своими мнениями:

Антоний: «И раньше платно было. Такое чувство, что люди с другой планеты»;

«Web Gost»: «Сказано же, что подорожало вдвое. На погребение выдают всего 6 тыс. руб. (2353 грн – ред.), а место купить – 7,5 тыс. руб. (2941 грн – ред.)»;

Виктория: «7,5 тыс. руб. (2961 грн – ред.) стоит»;

Валерия: «Это где? Может, от кладбища зависит?»;

Виктория: «Может, потому что читаю, кто 6 тыс. руб. (2353 грн – ред.), кто 6,5 тыс. руб. (2549 грн – ред.) платит. Когда нам сказали, сколько, я офигела немного… Мы на окраине Петровки так заплатили»;

Ксения: «5 тыс. руб. (1961 грн – ред.) республиканское»;

«Темай»: «Ну 7,5 руб. (2941 грн – ред.) не год зарабатывать, это не миллионы»;

Андрей: «На старых кладбищах такса доходит до 20 тыс. руб. (7843 грн – ред.) за место».

Пользователи соцсетей отмечают, что траты – не только на покупку места на кладбище: