Нет кадров, транспорт изношен: В «ДНР» повышают стоимость проезда в общественном транспорте

В неподконтрольном украинской власти Донецке планируют поднять стоимость проезда в городском общественном транспорте. Как сообщает местная газета, с таким предложением на состоявшемся 21 января «аппаратном совещании» в «мэрии» выступил директор КП «Донэлектроавтотранс» Юрий Атаманов.

На данный момент проезд в троллейбусах и трамваях составляет 3 руб. (1 грн 15 коп. по местному курсу валют). Как подчеркнул Атаманов, себестоимость предоставляемых услуг превышает действующий тариф в 4 раза.

Свою инициативу руководитель КП «Донэлектроавтотранс» также объяснил тем, что предприятие испытывает кадровый голод, подвижной состав требует замены и ремонта, отметил значительную изношенность электрических сетей и трамвайного полотна.

В 2019 году предприятием было перевезено более 80 млн пассажиров, из которых более 62 % – это люди льготных категорий. С учетом данной ситуации доход от их перевозки составил только 17 % сумм расходов предприятия.

По итогам совещания «заместитель мэра» Донецка Николай Волков дал распоряжение профильным подразделениям «администрации» города подготовить соответствующий «приказ» и разработать тарифную сетку стоимости пассажирских перевозок.

При этом 17 января «мэр» соседней Макеевки Сергей Голощапов сообщил, что с 1 февраля тариф на проезд в муниципальном электротранспорте города повысится на 2 руб. и составит 5 руб. (соответствует 1 грн 90 коп.). Стоимость проезда в автобусах и маршрутках, которая повысилась ранее, пока останется неизменной.

Напомним, 26 декабря 2019 года во время телевизионной прямой линии «глава ДНР» Денис Пушилин анонсировал, что вслед за повышением зарплат и пенсий произойдет увеличение стоимости проезда в муниципальном транспорте.