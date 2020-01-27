Сегодня в мире почитают память жертв Холокоста

День памяти ввели в ООН пятнадцать лет назад. Генеральная ассамблея ООН 1 ноября 2005 года приняла Резолюцию № 60/7, в которой говорится, что «Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и несчетного числа представителей других национальностей, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки...».

В 1945 году 27 января солдаты Первого украинского фронта освободили узников крупнейшего лагеря смерти нацистов – Аушвиц-Биркенау известного как Освенцим. Отмечают эту дату и в Украине. Полтора миллиона евреев, живших здесь, были убиты. А это каждый четвертый.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Польшу выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста.

«Мы переполнены чувством боли и скорби по миллионам жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова – это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями», – заявил он.