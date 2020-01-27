В Славянске: Жители обеспокоены строительством магазинов в пострадавшем от обстрелов доме (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) в жилом доме, серьезно пострадавшем в 2014 году от обстрелов, хотят открыть два магазина. Жильцы обеспокоены перепланировкой, власти утверждают – все законно.

Речь идет о пятиэтажке по адресу ул. Бульварная, дом № 4. Жители считают, что перепланировка двух квартир на первом этаже под торговое помещение повлечет разрушение, по их мнению, аварийного здания. «Это же будут ломать стены, а у нас аварийный дом. После снаряда нарушено все: и фундамент, и стекло летело во все стороны. Значит, нарушено что-то. Мы переживаем, что завалится. Сколько уже таких случаев по Украине показывают. Случай в Чернигове, когда вот так перепланировку делали, и обвалился подъезд. И мы боимся за это», – переживает Александра Олефирова, показывая сквозную трещину в своем подъезде.

Некоторые жильцы не против строительства, однако сомневаются в правильности выполнения работ.

«Я не против того, что люди делают ремонт. Просто ремонт нужно делать правильно. Тем более у нас есть прецедент, в дом попадал снаряд. Это первое. Во-вторых, в подъезде трещина, с которой ничего не делают. Тем более, это первый этаж. Большие нагрузки идут», – отмечает жилец Владимир Коротков.

Вопрос о строительстве магазина рассматривали на общем собрании объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Владелица квартир, в которых строят магазин, Лилия Горунова предоставила список с подписями жителей, где 77 человек проголосовали «за» проект, 15 – «против», а 5 – «воздержались».

Также женщина предоставила и разрешительные документы на реконструкцию квартир. «Здесь написано – реконструкция квартиры в жилом доме №4 по улице Бульварной. То есть эта квартира под размещение ювелирного магазина. Подписано Боровым и Шуриной – теми, кто делал проект. Ничего внутри не меняется. Меняются только внутренние перегородки, а все остальное остается на месте», – рассказала она.

Горунова уточнила, что несущие стены при перепланировке не затронут. «Они не будут соединяться. Это будет два отдельных объекта. Это будет два магазина», – добавила владелица.

Законность и безопасность перестройки в доме № 4 также подтвердил главный архитектор Славянска Сергей Руденко. «Это дом не аварийный. Разрешения на перевод из жилого в нежилой [фонд] предоставлялись. Все там нормально. Никакой капитальной стены не нарушают. Объект допустимый и не будет влиять на мощность дома», – заверил специалист.

Напомним, что дом № 4 по ул. Бульварная был восстановлен в 2016 году. На восстановление разрушенной части подъезда и прилегающих помещений с восстановлением систем инженерного обеспечения и внутренней отделки было потрачено около 4 млн грн.

Разрушения в доме № 4 после обстрелов / Фото Романа Бокчалы

Дом № 4 после восстановления / Фото Романа Бокчалы

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбас»