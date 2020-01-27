Указа нет: В Кремле уточнили ситуацию по Суркову

Отставка помощника президента РФ Владислава Суркова еще не одобрена Владимиром Путиным, поскольку нет соответствующего указа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

«Пока могу сказать, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было. Ситуация де-факто остается такая, что он пока продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина», – сказал Песков и добавил, что в его обязанностях – курирование политики по отношению к Украине.

На вопрос, ходил ли Сурков на работу, Песков ответил, что точно не может сказать, поскольку «функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляет».

В то же время пресс-секретарь Путина подчеркнул, что сейчас пока уточняется круг обязанностей Дмитрия Козака в Кремле.

«Речь идет об Администрации президента, и здесь все занимаются тем, чем уполномочивает глава государства. Как президент решит, так и будет», – сказал Песков.