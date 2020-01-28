Эксперт рассказал о возможных причинах замены кремлевского куратора «Л-ДНР»

Помощник президента России, куратор «Л-ДНР» Владислав Сурков, возглавлявший украинское направление в российской внешней политике с 2013 года, уходит в отставку. Предположительно, новым куратором «украинского направления» станет Дмитрий Козак, назначенный заместителем главы администрации президента РФ. О возможных причинах такой замены «Донецким новостям» рассказал председатель правления в Центре стратегических исследований Павел Жовниренко.

По его словам, причин замены Суркова на Козака может быть много. «Заболел, к примеру, Сурков. Или что-то не то сказал. В тоталитарной стране все зависит от Путина. Это надо понимать. Как надо понимать и то, что Кремль никогда не говорил правды, и не будет говорить о тех или иных кадровых перестановках», – объяснил эксперт.

Главная причина, как считает Павел Жовниренко, в том, что Дмитрий Козак был задействован (и довольно успешно) в недавних переговорах с Украиной, где официальный Киев представлял помощник президента Украины Андрей Ермак. «Если Сурков – чистый политтехнолог, и переговоры с Украиной при нем велись в политическом ключе, то Ермак участвовал в переговорах касательно передачи кораблей, обмене пленными, экономических (контракт по транзиту газа)», – сообщил председатель правления в Центре стратегических исследований.

«Скорее всего, Москва пришла к выводу, что политические вопросы нужно увязывать с экономическими. Думаю, вскоре мы увидим варианты "пакетной" увязки на переговорах политических и экономических интересов», – добавил он.

Дмитрий Козак, по словам эксперта, – в теме и политики, и экономики. Как и Ермак – главное действующее переговорное лицо со стороны Украины. «Такие себе – универсальные переговорщики. Которые, с точки зрения и Москвы, и Киева, легче и быстрее найдут комплексные решения, учитывающие все аспекты взаимоотношений между Украиной и Россией», – рассказал Жовниренко.

«Что касается возможных кадровых перестановок в "Л-ДНР", которые обсуждаются в свете смены куратора украинского направления от Кремля, то они никакого значения не имеют. Кого бы ни поставили "руководить" квазиобразованиями, эти марионетки будут выполнять все, что говорит Кремль», – отметил эксперт.

Жовниренко считает, что, если говорить глобально, то ситуацию на Донбассе невозможно развязать приемлемым для Украины образом, опираясь на Минские соглашения и «Нормандский формат». «Ключ к решению проблемы – исключительно в подключении к переговорам – если говорить прямо – не случайных участников, которыми движет просто добрая воля, а стран-гарантов Будапештского меморандума, прежде всего – США и Великобритании», – уверен он.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Кто опаснее – Козак или Сурков: К чему приведет смена кремлевского куратора "Л-ДНР"».