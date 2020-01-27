Очередь регулируют люди: В «ДНР» при пересечении линии разграничения до сих пор не «узаконены» льготники

На контрольно-пропускных пунктах (КПП) «ДНР», размещенных на линии разграничения, официально не действует льготная очередь. Об этом местной газете сообщили в «службе пограничной охраны МГБ ДНР».

«В отличие от Украины, законодательством Донецкой народной республики порядок предоставления льгот гражданам в пересечении государственной границы ДНР в пунктах пропуска не определен, поэтому сотрудники СПО очередность пропуска не регулируют, ее устанавливают сами граждане, пересекающие границу», – говорится в сообщении.

Но в «МГБ ДНР» считают целесообразным «на законодательном уровне» определить категории людей, имеющих приоритет в пересечении «республиканских» пунктов пропуска. Как и на подконтрольной Украине территории, в «ДНР» предлагают предоставлять проезд вне очереди:

лицам с ограниченными возможностями (1 и 2 групп инвалидности);

людям старше 70 лет;

женщинам с явными признаками беременности;

родителям с малолетними детьми до 3-х лет;

людям, у которых будут потребности гуманитарного характера (тяжелая болезнь, следование на похороны, перевозка умерших и т. д. – при наличии подтверждающих документов).

В «службе пограничной охраны» признают проблему существенных очередей на КПП «ДНР». «Фактическая пропускная возможность пунктов пропуска не соответствует их расчетным возможностям, что является одной из причин наличия очередей», – поясняют в «СПО».

Очереди сохраняются несмотря на то, что после реконструкции 27 августа 2019 года был открыт КПП «Еленовка» (транспортный коридор Донецк – Мариуполь). Сейчас ведется строительство КПП «Александровка» (транспортный коридор Донецк – Марьинка), реконструкция КПП «Горловка» (транспортный коридор Донецк – Бахмут). О ситуации на КПП «Октябрь» (транспортный коридор Донецк – Мариуполь) «пограничники» не сообщают.

В «СПО» уверяют, что на КПП увеличена предельная численность сотрудников.

Помимо «пограничного контроля», на КПП «ДНР» осуществляются «таможенный», ветеринарный и другие виды «контроля». «В погранслужбе порекомендовали гражданам обращать внимание на нагрудные знаки, жетоны с указанием принадлежности к службе и личного номера, фамилии, имени, отчества сотрудников контрольных служб, работающих в пунктах пропуска. В случае возникновения каких-либо нестандартных ситуаций это поможет быстро установить тех, кто допустил те или иные нарушения», – резюмируется в сообщении.