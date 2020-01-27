Зеленский готовит реинтеграцию неподконтрольного Донбасса, – эксперт

Созданное в июле 2019 года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, как заявила глава МинВВОТ Оксана Коляда, будет разделено. Основные причины реформы – политические, так как президент Украины Владимир Зеленский реально готовит реинтеграцию неподконтрольных украинским властям частей Донбасса. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

«Главные причины реформы этих министерств – политические. Президент Владимир Зеленский реально готовит реинтеграцию неконтролируемых территорий Донбасса, и эта работа требует специальной координации на уровне правительства», – сообщил Попов.

Бывшее МинВОТ, по словам эксперта, занималось реализацией задач в условиях открытого конфликта, экономической блокады и урезания социальных программ для тех территорий. «Для нынешней власти программа-максимум – это возврат территорий на условиях особого статуса, а тактические задачи – снятие экономической блокады, возобновление выплат пенсий, запуск специальных СМИ, гуманитарный диалог», – отметил он.

Как считает эксперт Украинского института будущего, политический диалог также может быть расширен и может проходить не только в Минске.

«В то же время, Министерство по делам ветеранов имеет несколько другие (несомненно важные и масштабные) задачи – социальная адаптация ветеранов, проекты трудоустройства, социальной защиты, юридической поддержки», – объяснил Попов.

«Слияния министерств не дали эффекта ни в данном случае, ни тем более при объединении Минэкономики с Минагропромом. Функции структурных подразделений остались те же, но добавилось управленческого бардака. Поэтому пока что можно "развести" сотрудников по старым проверенным структурам», – резюмировал он.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Ветераны, переселенцы и Донбасс: Эксперты оценили разделение МинВВОТ на два министерства».