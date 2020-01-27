На Луганщине будут судить подозреваемых в торговле оружием

На Луганщине полиция завершила досудебное расследование в отношении организованной преступной группировки, которая продавала оружие и боеприпасы. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«В течение нескольких месяцев оперативники Управления уголовного розыска и криминальной полиции ГУНП совместно со следователями Следственного управления и Северодонецкого отдела полиции тщательно документировали преступную деятельность группы лиц, которые занимались сбытом гранат, ручных противотанковых гранатометов, патронов и взрывчатых веществ на территории Луганской и Донецкой областей», – сообщили в полиции.

Правоохранителями были задержаны трое мужчин во время очередной попытки продажи ими 30 гранат и 31 запала. За «товар» они пытались получить 15 тыс. грн.

Кроме этого, у подозреваемых были изъяты еще 20 РПГ, более двух тысяч патронов калибра 7,62 мм, которые они имели при себе и планировали продать.

Организатору и членам организованной преступной группировки было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ст. 263 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

По решению суда трем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, которой двое из подозреваемых воспользовались и внесли по 118 тыс. грн залога.

«Следователями завершается проведение досудебного следствия по этому делу и до конца января обвинительные акты будут направлены в суд», – говорится в сообщении.