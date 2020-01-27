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Стало известно, сколько человек погибли и получили травмы на шахтах в «ЛНР» и «ДНР»

27.01.20 16:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В 2019 году на шахтах в «ДНР» и «ЛНР» при добыче угля травмы получили 645 человек, 53 случая – со смертельным исходом. Об этом сегодня, 27 января, сообщила исполнительный директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова на своей странице в Facebook.

По данным правозащитницы, при добыче угля травмы получили:

Общий травматизм:

  • «ЛНР» – 135 человек;
  • «ДНР» – 510 человек.

Травматизм со смертельным исходом:

  • «ЛНР» – 24 человека;
  • «ДНР» – 29 человек.

Ястребова уточнила, что, по данным Восточной правозащитной группы, в «ЛНР» и «ДНР» за 2019 год было добыто угля:

  • в «ДНР» – 7 млн 6 тыс. 347 тонн угля;
  • «ЛНР» – 4,9 млн тонн угля.

Напомним, ранее правозащитники сообщали, что в «ДНР» долг по зарплате перед шахтерами составляет более 1 млрд рублей.

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