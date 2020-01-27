Зеленский назначил двух глав РГА в Донецкой и Луганской областях

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав районных государственных администраций (РГА) в Донецкой Луганской областях. Соответствующие распоряжения опубликованы 25 января на сайте главы государства.

Так, согласно документам, назначения касаются глав Покровской и Сватовской РГА:

«Назначить Бондаренко Андрея Александровича председателем Покровской районной государственной администрации Донецкой области», – говорится в распоряжении № 40/2020-рп.

«Назначить Честных Валерия Станиславовича председателем Сватовской районной государственной администрации Луганской области», – говорится в распоряжении № 44/2020-рп.

Напомним, 9 июля 2019 года Зеленский уволил пять глав РГА в Луганской области: Беловодской, Новопсковской, Попаснянской, Сватовской и Старобельской.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области были представлены главы РГА – Константиновской и Бахмутской, а также Волновахской и Великоновоселковской.