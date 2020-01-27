На Донбассе более 3,4 млн человек нуждаются в помощи и защите, – OCHA Ukraine

Более 3,4 млн жителей Донбасса нуждаются в помощи и защите. Об этом сообщает Миссия Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Украине на своей странице в Facebook.

«Сегодня 168 миллионов людей в мире нуждаются в помощи и защите. Более 3,4 миллиона из них – на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что конфликт на востоке Украины – «самый старый» в мире, так как треть людей, нуждающихся в помощи (чуть больше 1 млн), – это пожилые люди. Им необходима помощь с доступом к пенсиям и медицинским услугам.

По данным OCHA Ukraine, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины гуманитарное сообщество оказывает помощь более 1 млн человек ежегодно. «Но это меньше половины тех, кому требуется помощь. Чтобы помочь всем, кто полагается на нас, крайне необходимо финансирование», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в OCHA Ukraine заявили, что из-за вооруженного конфликта у трех из четырех жителей Донбасса наблюдаются симптомы психологических расстройств. И что конфликт на востоке Украины разрушительно влияет на систему здравоохранения, которая на данный момент не способна удовлетворять потребности пострадавших людей.