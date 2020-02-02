Свою беспомощность чувствует во время обстрелов: Кому помогают патронажные сестры Красного Креста (Фото)

На Донбассе более 670 одиноких пожилых людей получают регулярную помощь и уход патронажной службы Красного Креста Украины. Программа работает при поддержке Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.), расположенном вплотную к линии разграничения, патронажная сестра помогает супругам Александру и Нине. «Когда наш дом был поврежден в результате стрельбы в ноябре 2014 года, я построил печку за одну ночь. Уже донимал холод, а окна были выбиты. Я никогда не думал, что смогу так быстро справиться с такой задачей. У нас в доме много комнат, но я с тех пор сплю на этой печке рядом с женой, чтобы не оставлять ее наедине», – говорит Александр.

Как уточняется, несколько лет назад болезнь приковала его жену Нину к постели. «Свою беспомощность Нина чувствует во время обстрелов, как никогда, ведь даже при таких опасных условиях она самостоятельно не может ни переместиться, ни даже подняться. Именно таким людям на помощь приходят патронажные сестры Красного Креста», – рассказали в МККК.