В Украине на сегодня нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса, – Минздрав

На сегодня, 27 января, в Украине нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

«Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" сообщил об обнаружении 1 случая коронавируса. Однако коронавирусы – это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV», – говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что три случая подозрения на коронавирусной инфекцией 2019-nCoV в Украине, о которых сообщалось ранее, не подтвердились.

По данным ведомства, по состоянию на 26 января в мире зарегистрировано 2 014 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 56 из них – летальные. Кроме Китая заболевания зафиксированы в 10 странах мира.

«Украина продолжает выполнять все технические рекомендации ВОЗ по предупреждению распространения нового коронавируса. В аэропорту Борисполь с 26 января проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Путешественники с симптомами ОРВИ будут направляться на дальнейшее медицинское обследование с тестированием на коронавирус. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания», – добавили в Минздраве.

Министерство здравоохранения Украины создало оперативный координационный штаб по привлечению ведущих эпидемиологов, инфекционистов, ученых, реаниматологов, специалистов экстренной медицины и других специалистов.

Граждане и путешественники должны придерживаться обычных мер предосторожности и профилактики ОРВИ.

Как сообщалось ранее, ситуация с распространением нового коронавируса в Украине находится на постоянном контроле Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Аппарат Совета в полном объеме владеет всей необходимой информацией по этому вопросу.