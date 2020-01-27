«Еленовка – пусто»: Ситуация в пунктах пропуска днем 27 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Ева: «10:26. Майорск в Донецк. Пеших нет, машин тоже не много»;

Татьяна: «10:27. Горловка из Украины машин мало было на 10:00 (по местному времени, – ред.), около 20, запустили быстро. Вагончики новые, принцип старый. Горловка в Украину 11:00: авто до блоков (после полиции), пешие полная сетка. Итого ушло 1,5 часа на 2 блокпоста из Украины через Майорск»;

Ева: «11:37 На ДНР в сторону Майорска пеших пару часов назад полторы сетки было»;

Светлана: «14:00. В Горловке в Украину 80 машин основной и машин 10 льготы»;

Maksym: «14:03. Горловка на въезд 40 авто основная + 10 льгото-перевозы»;

«Администратор»: «14:05. На 10:30 очередь – полная сетка в сторону Бахмута, на "нуле" очень много людей. Из Бахмута никого. 14 автобус остановка между полицией и сетками».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Serg: «12:00. Каргилл в Украину. Льгота машин 10, общая 40+-»;

Александер: «13:23. Каргилл в Украину пусто»;

Сергей: «14:10. Каргилл в Украину 3 машины, льготы нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«kyzj»: «10:21. Еленовка до поворота. На церковь»;

«Администратор»: «10:58. В Еленовке в Украину до полицейского вагончика 80 машин. В Новотроицком в Украину на "нуле" никого, въезд на проверку на знаке "70". Перевозы прут»;

«Око»: «11:41. Еленовка в Украину до остановки. Льготы нет»;

«Око»: «12:06. Движение в Еленовке неплохое»;

Владимир: «12:54. Еленовка в Украину пусто. Новотроицк в Украину машин 80+-»;

«Tambov»: «13:35. В Еленовке нет света»;

Ivan: «14:06. Включили свет в Еленовке»;

Роман: «14:07. Еленовка – пусто».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: