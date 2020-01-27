Фонд Рината Ахметова помог исцелить сердце маленького Андрея Васильева. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Фонда.

Супруги Васильевы с нетерпением ждали появления на свет первенца. Андрей родился здоровым, и только спустя четыре месяца родители узнали страшную новость.

«Попали на прием к инфекционисту по поводу стафилококковой палочки, а она заметила небольшую синюшность и посоветовала пройти УЗИ в кардиоцентре. Там нас и огорошили новостью о пороке сердца: отверстие было уже до сантиметра в диаметре. Для семьи поставленный диагноз был шоком, ведь ни у кого подобных проблем не было», – говорит мама Марина.

У родителей и медиков была надежда, что к двухгодовалому возрасту проток зарастет сам. Но этого не произошло. К счастью, в это же время Васильевы узнали о хирургическом методе, который устраняет недуг всего за полчаса. Но для этого нужен специальный имплант из дорогостоящих сплавов – окклюдер. На просьбу о помощи откликнулся Фонд Рината Ахметова.

Андрей стал одним из участников проекта «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце». Всего несколько дней спустя после установки импланта малыш и родители отправились домой.

«Уверены, что у Андрюшки будет все хорошо», – сказал кардиохирург Игорь Дитковский.

В свою очередь мама и папа едва нашли слова, чтобы выразить переполнявшее их счастье.

«От всего сердца благодарим Рината Леонидовича за помощь. Всех слов в мире не хватит, чтобы передать наши эмоции», – сказала Марина Васильева.

Фонд Рината Ахметова с 2013 года помогает детям с диагнозом «порок сердца». Для системной борьбы с недугом в 2017 году начал работать проект «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце». В его рамках проводятся коррекционные операции по установке импланта – окклюдера. На сегодняшний день детям проведено 119 операций.

Как получить помощь по проекту. «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце» – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой и Луганской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0 800 509 001.