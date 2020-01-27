Патроны, наркотики и сигареты: Как граждане пересекали КПВВ Донетчины в выходные (Фото)

В Донецкой области за минвашие выходные граждане, следуя неподконтрольной украинским властям территории через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), пытались перевезти сигареты с «акцизом республики», охотничьи патроны, наркотики, а также пытались подкупить пограничников. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Так, в трех случаях – один раз за КПВВ «Гнутово» и дважды на КПВВ «Новотроицкое» украинцы собирались перевезти через линию разграничения около 300 пачек сигарет с «акцизом республики». Причем, в двух случаях даже без утайки. За такие действия граждане понесут административную ответственность по ч. 2 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров).

Кроме того, за прошедшие выходные на КПВВ зафиксировано 4 попытки подкупить пограничников. «Пренебрегая постоянными напоминаниями об уголовной ответственности за попытки предоставление неправомерной выгоды военнослужащим, путешествующие через линию разграничения на КПВВ "Гнутово" четыре раза предлагали пограничникам карточки пополнения мобильных телефонов на суммы от 50 до 100 грн. за пропуск их автомобилей без осмотра, при том, что пассажиропоток на данном КПВВ является небольшим и контроль въезда/выезда не отнимает много времени. Военнослужащие отвечали отказами, данные факты фиксировались на видеорегистраторы», – говорится в сообщении.

Также, зафиксировано и два случая перемещения денежных средств свыше установленной нормы. В одном случае через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неподконтрольной территории у мужчины обнаружили 10 тыс. 300 долл. и 310 евро. Также, через КПВВ «Гнутово» пытались перевезти 10 тыс. долл.

Помимо этого, на КПВВ «Новотроицкое» служебная собака Донецкого пограничного отряда сработала на сумку с вещами гражданина, который направлялся на неподконтрольную территорию Донетчины. Как оказалось, мужчина перевозил наркотическое вещество – каннабис. Другой гражданин с четырьмя охотничьими патронами в кармане следовал на неподконтрольную территорию через КПВВ «Новотроицкое», что также помог обнаружить пограничный пес.

В Донецком погранотряде напомнили, что перевозка даже охотничьих патронов через линию разграничения запрещена. И несомненно, запрещена перевозка наркотических веществ в любых объемах.

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

Напомним, в Украине с 28 ноября 2019 года вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий». Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.