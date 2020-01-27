В «Л-ДНР» артиллерию приводят в высшую степень боевой готовности

На неподконтрольной Украине территории Донбасса подразделения незаконных вооруженных формирований (НВФ) приводят в высшую степень боевой готовности. Об этом сегодня, 27 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает интенсивные мероприятия боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса», – отметил Гуцуляк.

По его словам, основные усилия НВФ сосредоточены на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских подразделений, в том числе, с практическим выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов.

«В то же время на прошлой неделе в 1 и 2 АК оккупантов проведены тренировки частей и подразделений с приведением в высшие степени боевой готовности, а также, проверена способность командного состава управлять военными частями», – добавил Гуцуляк.

Кроме того, ГУР отмечает, что одновременно аналогичные мероприятия проведены и в соединениях и частях Южного военного округа российской армии, что подтверждает планирование боевой подготовки НВФ на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей по единому замыслу Вооруженных сил Российской Федерации.