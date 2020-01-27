Стало известно, сколько граждан в Украине получили ID-паспорта

В Украине за 4 года Государственная миграционная служба (ГМС) выдала гражданам более 4,3 млн ID-паспортов. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

«Биометрические документы сегодня имеют немало преимуществ, со временем они будут просто незаменимыми в современном мире цифровых технологии и электронных сервисов», – сказано в сообщении.

Как отмечается, сегодня каждый владелец паспорта образца 1994 года может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку. А каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, может получить ID-карту.

В пресс-службе уточнили, что в 2016 году было оформлено около 280 тыс. ID-карт, в 2017 году – более 1,1 млн, в 2018 году – более 1,3 млн, а в 2019 году – почти 1,6 млн.

Ранее сообщалось, что биометрический паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и заграничный биометрический паспорт станут цифровыми документами.