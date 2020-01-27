На Луганщине трех полицейских и медработника подозревают в выдаче поддельного свидетельства о смерти

На Луганщине трем полицейским и заведующей медицинского учреждения сообщили о подозрении в служебном подлоге документов – выдаче свидетельства о ненасильственной смерти человека. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщено о подозрении четырем лицам в служебном подлоге официальных документов (ч. 2, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Украина)», – говорится в сообщении.

Как установило следствие, в июле 2019 года начальник сектора превенции Петропавловского отделения полиции Станично-Луганского отдела полиции Главного управления Нацполиции (ГУ НП) в Луганской области совместно с участковым офицером полиции этого отделения, участковым офицером полиции структурного подразделения ГУ НП в Херсонской области, который в момент преступления находился в служебной командировке на Луганщине, а также заведующей Счастьенской врачебной амбулаторией общей практики семейной медицины, составили заведомо неправдивые официальные документы – врачебное свидетельство о смерти и заключение о ненасильственной смерти человека.

Так, в ложные документы были внесены сведения о выяснении обстоятельств смерти и отсутствии признаков насильственной смерти, что не соответствовало действительности, поскольку выезд к месту смерти человека для осмотра тела не проводился.

Сейчас продолжается следствие. Подозреваемым избрана мера пресечения.

Санкция ч. 1 ст. 366 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.