Количество переселенцев из Донбасса и Крыма растет

В Украине по состоянию на сегодня, 27 января, учтены 1 млн 437 тыс. 406 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 20 января в Украине были учтены 1 млн 435 тыс. 723 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1683 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: