Законопроект уже в Раде: Задержку пенсий и зарплат будут компенсировать

Кабмин направил в парламент законопроект, который предусматривает денежную компенсацию гражданам Украины в случае задержек зарплат, пенсий и иных социальных выплат. Об этом сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе Министерства социальной политики.

По словам министра Юлии Соколовской, цель документа – борьба с долгами по выплатам гражданам и своевременное получение таких выплат.

«В случае задержек выплат украинцы должны получать компенсацию – это справедливо и соответствует философии работы Правительства», – отметила глава ведомства.

Соколовская объяснила, что основные изменения, предложенные правительством на рассмотрение народных депутатов, – это установление четкого перечня выплат, за задержку которых предусматривается компенсация. При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки.

Как сообщалось ранее, речь идет о таких выплатах: