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Законопроект уже в Раде: Задержку пенсий и зарплат будут компенсировать

27.01.20 15:36

Кабмин направил в парламент законопроект, который предусматривает денежную компенсацию гражданам Украины в случае задержек зарплат, пенсий и иных социальных выплат. Об этом сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе Министерства социальной политики.

По словам министра Юлии Соколовской, цель документа – борьба с долгами по выплатам гражданам и своевременное получение таких выплат.

«В случае задержек выплат украинцы должны получать компенсацию – это справедливо и соответствует философии работы Правительства», – отметила глава ведомства.

Соколовская объяснила, что основные изменения, предложенные правительством на рассмотрение народных депутатов, – это установление четкого перечня выплат, за задержку которых предусматривается компенсация. При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки.

Как сообщалось ранее, речь идет о таких выплатах:

  • пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
  • социальных выплат;
  • стипендий;
  • заработных плат (денежного обеспечения);
  • сумм индексации денежных доходов граждан.

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