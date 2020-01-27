Законопроект уже в Раде: Задержку пенсий и зарплат будут компенсировать

Кабмин направил в парламент законопроект, который предусматривает денежную компенсацию гражданам Украины в случае задержек зарплат, пенсий и иных социальных выплат. Об этом сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе Министерства социальной политики.
По словам министра Юлии Соколовской, цель документа – борьба с долгами по выплатам гражданам и своевременное получение таких выплат.
«В случае задержек выплат украинцы должны получать компенсацию – это справедливо и соответствует философии работы Правительства», – отметила глава ведомства.
Соколовская объяснила, что основные изменения, предложенные правительством на рассмотрение народных депутатов, – это установление четкого перечня выплат, за задержку которых предусматривается компенсация. При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки.
Как сообщалось ранее, речь идет о таких выплатах:
- пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
- социальных выплат;
- стипендий;
- заработных плат (денежного обеспечения);
- сумм индексации денежных доходов граждан.