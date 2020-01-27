На Луганщине на карантин закрыли опорную школу

В Новопскове (Луганская обл.) опорную школу закрыли на карантин из-за превышения порога заболеваемости среди учащихся. Об этом сегодня, 27 января, сообщили в пресс-службе Новопсковского сельсовета.

«С 28 января по 4 февраля 2020 года в Новопсковском опорном учебном заведении Новопсковского сельского совета временно приостановили образовательный процесс из-за превышения порога заболеваемости среди учащихся. Заболевших 171 ученик из 684. Приказ начальника отдела образования Новопсковской селищнои ради №18-о от 27.01.2020 года», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в учебных заведениях прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) приостановлен учебный процесс в связи с превышением эпидемпорога заболеваемости ОРВИ.