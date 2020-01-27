Решили запретить: В «ДНР» подростки увлеклись снюсом

В «ДНР» среди подростков отмечается новое пагубное увлечение – употребление снюса с высоким содержанием никотина. Это измельченный и увлажненный табак, который помещают между верхней или нижней губой и десной, после чего долго рассасывают. Сейчас «народный совет ДНР» рассматривает варианты запретить ввоз и продажу данных табачных изделий. Об этом сообщает местная газета.

Среди последствий употребления снюса – отравление, дети теряют сознание, оказываются в реанимации. «Случаи отравлений, в том числе и с летальным исходом, зафиксированы практически во всех регионах России», – сообщается в материале.

При этом в «ДНР», в частности, в Донецке пока не зафиксировано массовых отравлений и случаев летального исхода. Хотя все больше подростков проявляет нездоровый интерес к снюсу.

«Снюс нельзя отнести к наркотическим средствам, пока он не внесен в соответствующий реестр. Хотя в его состав входят табак и никотин, количество которого в одном пакетике в 10 – 20 раз больше, чем в одной сигарете… Среди основных потребителей – чаще всего подростки, потому сейчас ведется массовая реклама снюса, а дети этому больше подвержены. У нас есть дети с аддиктивными формами поведения, то есть они больше склонны к употреблению таких веществ», – пояснил врач-нарколог «республиканского наркологического центра» Максим Квасов.

Он отметил, что снюс – недешевое удовольствие, стоимость одной коробки (или как называют ее сами потребители – «шайбы») составляет в «ДНР» от 200 до 400 – 500 руб. (76 – 191 грн по местному курсу валют).

В «народном совете ДНР» инициировали запрет на ввоз, продажу и распространение снюса. «Комитет высказал свою позицию по законопроекту: запретить эти смеси. Наше мнение было поддержано всеми участниками прошедшего круглого стола. Было высказано предложение установить уголовную ответственность за изготовление, ввоз на территорию ДНР и распространение снюса. Также прозвучала рекомендация привлекать к ответственности за пропаганду употребления никотиновых смесей. Законопроект будет обсуждаться в профильных комитетах, также мы учтем предложения от министерств и ведомств», – прокомментировал председатель «комитета народного совета по здравоохранению» Александр Авдеев.

Кстати, в Российской Федерации запрет на продажу снюса был введен еще в декабре 2015 года. В результате, его производители стали выпускать аналоги – так называемые никотиновые смеси без табака: в виде леденцов, жевательных пластинок, мармеладок и даже зубочисток.