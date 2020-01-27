На Донетчине нетрезвый велосипедист попал в ДТП

В Лимане (Донецкая обл.) в ДТП пострадал велосипедист. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

По предварительным данным 57-летний велосипедист не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, в результате чего произошло столкновение.

«Дорожная авария с участием велосипедиста произошла на автодороге Лиман – Дробышево. Велосипедист, поворачивая направо не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который двигался по главной дороге. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. По результатам медицинского осмотра пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения», – рассказали в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).