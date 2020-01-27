На Донетчине нетрезвый водитель пытался дать взятку полиции

В Бахмуте (Донецкая обл.) нетрезвый водитель пытался дать взятку правоохранителям. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба полиции города.

Мужчина пытался подкупить наряд полиции, чтобы избежать наказания за управление транспортом в состоянии опьянения. Теперь, кроме административной ответственности, ему грозит уголовная – до четырех лет лишения свободы.

«49-летний нарушитель за непривлечение его к административной ответственности предложил полицейским деньги, чтобы "решить вопрос на месте". При составлении административных материалов с целью избежания ответственности мужчина попытался дать правоохранителям деньги. На предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу злоумышленник не отреагировал, поэтому на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для документирования преступления», – рассказали в полиции.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет.