Долги, неуплата алиментов, розыск: За что могут запретить выезд на неподконтрольный Донбасс

В Донецкой области за текущий месяц на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» и «Гнутово» 35 человек не были пропущены на временно неподконтрольную украинской власти территорию вследствие поручений суда о непропуске. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

«Подобные ограничения действуют в результате поручения о запрете выезда лиц, которые, по решению следственного судьи, временно ограничены в праве выезда. В том числе тех, к которым применена мера пресечения, предусмотренная Уголовным процессуальным кодексом Украины, при условии которого предусмотрено такое ограничение. Запретить выезд как за пределы Украины, так и на временно оккупированные территории по решению суда могут также и вследствие кредитных задолженностей, неуплаты алиментов и др.», – говорится в сообщении.

Как уточняется, среди тех, кому не только запретили выезд, но и передали представителям Национальной полиции, – три человека, находившихся в розыске за разбой.

А сегодня на КПВВ «Гнутово» выявили автомобиль, находящийся в розыске. «Сегодня же во время уточнения взаимодействия с представителями Нацполиции была получена информация о транспортном средстве, находящемся в розыске (основание для розыска – наложение исполнительной службой ареста на транспортное средство). Он был обнаружен пограничным нарядом во время движения на выезд на временно оккупированную территорию», – рассказали пограничники.

Гражданин и транспортное средство были переданы военнослужащими Донецкого пограноряда из состава Объединенных сил представителям полиции.