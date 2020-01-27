Стрелял в полицейских: В Киеве задержали члена НВФ «ДНР»

В Киеве сотрудники внутренней безопасности полиции задержали члена незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», который стрелял в полицейских. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Так, в ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе Киева возле одного из заведений отдыха произошла стрельба. В результате внезапно возникшего конфликта огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции. Стрелком оказался «командир разведки» НВФ «Оплот».

«Установлено, что в ночь с 24-го на 25-е января 2020 года в одном из заведений отдыха города вне службы, в гражданской одежде, без оружия находились участковые офицеры полиции. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения видно человека, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие. Конфликт злоумышленник продолжил бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил. Однако произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь второму полицейскому. В момент, когда участковый офицер склонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой. Злоумышленник покинул место происшествия», – говорится в сообщении.

Оперативники внутренней безопасности полиции совместно с другими оперативными подразделениями НПУ установили свидетелей происшествия и собрали видео с камер наблюдения. Личность стрелка быстро установили. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. «Согласно информации на сайте "Миротворец" мужчина проходил службу в НВФ так называемой "ДНР", является командиром разведки подразделения "Оплот", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском», – уточняется в сообщении.

Уже через несколько часов правоохранители задержали злоумышленника на одной из улиц столицы. По месту его жительства обнаружена и изъята куртка, в которую он был одет на момент преступления, и мобильный телефон.

Следователи Деснянского управления полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Киева, объявили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Раненый офицер полиции прооперирован, находится под наблюдением врачей. Состояние правоохранителя удовлетворительное.