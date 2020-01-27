В ПАСЕ вице-президентом избрали представителя делегации Украины

Представитель украинской делегации, член «Слуги народа Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сегодня, 27 января, написала на своей странице в Facebook участница делегации Евгения Кравчук.

«Александр – доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знание специфики этих стран также пригодится при выполнении полномочий в рамках ПАСЕ», – сообщила Кравчук.

Она также пояснила, почему эта должность важна. «Двадцать вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии. Должность вице-президента чрезвычайно ответственна, ведь он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не берет в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих быть освещенными в докладах», – написала Евгения Кравчук.

Ранее сообщалось, что сегодня, 27 января, в Страсбурге начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ней снова примет участие украинская делегация Верховной Рады после осенней паузы, когда делегация отказалась участвовать из-за возвращения России в ПАСЕ,