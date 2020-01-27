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В Донецкой области 59 школ закрыли на карантин

27.01.20 18:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на сегодня, 27 января, в Донецкой области на карантин закрыты 59 школ, в 9 школах частично приостановлены занятия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Донецкой области полностью контролируется. По информации ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины», уровень заболеваемости по области на 5% ниже общеукраинского.

«Лабораторными исследованиями подтверждена циркуляция на территории области вирусов гриппа типа А. Клиническое течение зафиксированных случаев заболевания относительно легкое. Для предотвращения распространения инфекции, по состоянию на сегодня, 27 января, в 59 школах полностью приостановлены занятия, в 9 школах – частично», – написал глава области.

Так, по данным Кириленко, полностью закрыты на карантин:

  • 18 школ в Доброполье;
  • 16 – в Покровске;
  • 10 – в Селидово;
  • 9 – в Мирнограде;
  • 4 – в Новогродовке;
  • по одной – в Лимане и Мангушском районе.

Частично – в Мариуполе (7) и Краматорске (2).

Напомним, по состоянию на 22 января, в Украине от осложнений гриппа с начала эпидсезона умерли 11 человек.

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