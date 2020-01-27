В Украине большинство пенсионеров имеют пенсию не выше 2 тыс. грн (Инфографика)

В Украине большинство пенсионеров получают пенсию в пределах от 1 тыс. 501 грн до 2 тыс. грн, таких граждан более 34,8%. В то же время, пенсию в размере более 10 тыс. грн получают 2,3% всех пенсионеров. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины на своей странице в Facebook.

Так, согласно данным ПФУ, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине 34,8% пенсионеров, получают пенсию в размере от 1 501 грн до 2 000 грн. По сравнению с 1 января 2019 года количество человек с таким размером пенсии возросло возросло на 1,8% (в минувшем году – 33%).

В то же время, минимальную пенсию до 1 500 грн получают в этом году 0,7% пенсионеров. В то время, как на 1 января 2019 года такую пенсию получали большее количество человек – 19%.

Кроме того, с января этого года пенсию в размере от 2 001 грн до 3 000 грн получают 34,2% пенсионеров (в 2019 году – 24,3%).

Также, 12,4% пенсионеров получают от 3 001 грн до 4 000 грн (в 2019 году – 10,5%), 6,3% получают от 4 001 грн до 5 000 грн (в 2019 году – 5%), еще 9,3% человек получают от 5 001 грн до 10 тыс. грн (в 2019 году – 7%).

По информации ПФУ, всего 2,3% пенсионеров получают более 10 000 грн. В то же время, отмечается, что этот показатель вырос, поскольку, в 2019 году такую пенсию получали 1,2% пенсионеров.