Приехал искать работу: В Мариуполе задержали гранатометчика НВФ «ДНР» (Видео)

В Мариуполе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали члена незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», который участвовал в обстрелах Торецка. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-центр СБУ.

«В районе проведения операции Объединенных сил сотрудники СБУ задержали боевика террористической организации "ДНР", который в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск. Оперативники спецслужбы установили, что с началом вооруженной агрессии РФ против Украины житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Как стрелок-гранатометчик, он входил в так называемый "1 армейский корпус ДНР" и принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6\7". В 2016 году после полученного ранения в голову боевик был комиссован», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в конце 2019 года мужчина прибыл в Мариуполь в поисках работы. Его задержали правоохранители.

В рамках открытого уголовного производства задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинительный акт в отношении него передан в Славянский горрайонный суд Донецкой области.